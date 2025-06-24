Необычная и шокирующая операция прошла в Алматы: 14-летнюю школьницу доставили в больницу в тяжёлом состоянии с сильными болями в животе и общей слабостью, передает BAQ.KZ. Врачи диагностировали у неё редкое заболевание - гигантский трихобезоар, то есть плотный комок из волос и слизи, который занял почти весь желудок и даже начал проникать в тонкий кишечник.

Образование весом в полтора килограмма стало причиной прободной язвы и перитонита. Девочку срочно прооперировали, операция прошла успешно.

По словам медиков, подобная патология чаще всего возникает на фоне психоэмоциональных нарушений, когда человек длительное время глотает собственные волосы. Подростка уже выписали домой, она находится под наблюдением врачей и психологов. Её состояние оценивается как стабильное.