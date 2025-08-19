В Алматы врачи городской клинической больницы №7 успешно провели сложную артроскопическую операцию 19-летнему пациенту с привычным рецидивирующим вывихом плечевого сустава, передает BAQ.KZ.

Юноша получил травму полтора года назад при падении. Консервативное лечение не помогло, а визит к хирургам он откладывал. За это время плечо вывихивалось 13 раз.

По словам заведующего отделением ортохирургии Арната Байзакова, у пациента диагностировали сразу несколько тяжелых повреждений — перелом головки плечевой кости, костный дефект лопатки, повреждения суставной губы и капсулы. Обычно такие случаи требуют открытой хирургии, но врачи приняли решение применить современный малоинвазивный метод артроскопии.

Хирурги выполнили сразу две процедуры: операцию Банкарта (восстановление суставной губы) и операцию ремплиссаж (укрепление задней стенки плеча). Благодаря артроскопии удалось избежать больших разрезов, снизить риск осложнений и ускорить процесс реабилитации.

"Через маленькие разрезы мы получаем такой же результат, как при открытых вмешательствах, но с меньшими рисками. Современные импланты делают операции безопаснее и эффективнее", — отметил Арнат Байзаков.

Пациент проведёт месяц с фиксированной рукой, после чего начнёт курс лечебной физкультуры. Полное восстановление займёт около полугода, но вести обычную жизнь он сможет уже после снятия фиксатора. Операция выполнена за счёт средств ОСМС.