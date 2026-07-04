В Алматы врачи удалили пациентке опухоль яичника весом 10 килограммов

Врачи Алматинского онкологического центра провели сложную операцию пациентке с раком яичников, удалив опухоль весом около 10 килограммов. Об этом сообщает управление общественного здравоохранения Алматы.

По информации ведомства, женщина поступила в медицинское учреждение с гигантской опухолью яичника. Кроме того, в ее брюшной полости скопилось около шести литров жидкости (асцита). Медики отметили, что новообразование сдавливало мочеточники и соседние внутренние органы.

Операция продолжалась около трех часов и была выполнена междисциплинарной командой под руководством заместителя директора Алматинского онкологического центра, онкогинеколога Райхан Болатбековой.

В ходе хирургического вмешательства специалисты удалили опухоль, эвакуировали жидкость из брюшной полости, а также выполнили удаление матки, яичников, маточных труб и участка толстой кишки.

После операции пациентке предстоит пройти курс химиотерапии.

В управлении общественного здравоохранения отметили, что подобные вмешательства требуют высокой квалификации хирургов и слаженной работы специалистов различных профилей. В качестве примера в ведомстве напомнили, что в прошлом году врачи центра успешно прооперировали пациентку с гигантской кистой, удалив из брюшной полости около 45 литров жидкости.

Медики призывают женщин регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога, поскольку ранняя диагностика заболеваний значительно повышает эффективность лечения.