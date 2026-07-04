В Алматы врачи удалили пациентке опухоль яичника весом 10 килограммов
Операция продолжалась около трех часов. После хирургического вмешательства женщине предстоит пройти курс химиотерапии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Врачи Алматинского онкологического центра провели сложную операцию пациентке с раком яичников, удалив опухоль весом около 10 килограммов. Об этом сообщает управление общественного здравоохранения Алматы.
По информации ведомства, женщина поступила в медицинское учреждение с гигантской опухолью яичника. Кроме того, в ее брюшной полости скопилось около шести литров жидкости (асцита). Медики отметили, что новообразование сдавливало мочеточники и соседние внутренние органы.
Операция продолжалась около трех часов и была выполнена междисциплинарной командой под руководством заместителя директора Алматинского онкологического центра, онкогинеколога Райхан Болатбековой.
В ходе хирургического вмешательства специалисты удалили опухоль, эвакуировали жидкость из брюшной полости, а также выполнили удаление матки, яичников, маточных труб и участка толстой кишки.
После операции пациентке предстоит пройти курс химиотерапии.
В управлении общественного здравоохранения отметили, что подобные вмешательства требуют высокой квалификации хирургов и слаженной работы специалистов различных профилей. В качестве примера в ведомстве напомнили, что в прошлом году врачи центра успешно прооперировали пациентку с гигантской кистой, удалив из брюшной полости около 45 литров жидкости.
Медики призывают женщин регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога, поскольку ранняя диагностика заболеваний значительно повышает эффективность лечения.
Самое читаемое
- Новый завод за $100 млн строят в Актюбинской области
- Под удар беспилотников попал один из крупнейших НПЗ "Лукойла"
- Самолет Air Astana не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы
- Международный банк подключился к проекту реконструкции дороги Кызылорда – Саксаульск
- Где в Астане отключат электричество 3 июля: полный список улиц