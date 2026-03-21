В Алматы временно изменят маршруты автобусов из-за ремонта и Наурыза
Жителей и гостей города просят учитывать изменения при планировании поездок.
Сегодня 2026, 09:30
Фото: Pixabay.com
В Алматы временно скорректируют схемы движения нескольких автобусных маршрутов в связи с дорожными работами и праздничными мероприятиями, передает BAQ.KZ.
С 26 марта изменения затронут улицу Жарокова, где на участке от улицы Ходжанова до Дунаевского пройдут работы по реконструкции теплосетей и замене асфальтового покрытия. На время ремонта здесь будет введено реверсивное движение.
В этой связи автобусы №19 и №56 в южном направлении будут двигаться по реверсивной схеме, тогда как в обратном направлении их маршрут останется без изменений.
Кроме того, из-за празднования Наурыз временно изменён маршрут автобуса №236. Он будет следовать по улице Алматы, при этом из схемы движения исключены участки улиц Уалиханова, Бейсеуова и Ниязбекова в обоих направлениях.