В Алматы временно скорректируют схемы движения нескольких автобусных маршрутов в связи с дорожными работами и праздничными мероприятиями, передает BAQ.KZ.

С 26 марта изменения затронут улицу Жарокова, где на участке от улицы Ходжанова до Дунаевского пройдут работы по реконструкции теплосетей и замене асфальтового покрытия. На время ремонта здесь будет введено реверсивное движение.

В этой связи автобусы №19 и №56 в южном направлении будут двигаться по реверсивной схеме, тогда как в обратном направлении их маршрут останется без изменений.

Кроме того, из-за празднования Наурыз временно изменён маршрут автобуса №236. Он будет следовать по улице Алматы, при этом из схемы движения исключены участки улиц Уалиханова, Бейсеуова и Ниязбекова в обоих направлениях.