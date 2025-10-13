Компания “Алматы Су” предупредила жителей о временном отключении холодной воды в Наурызбайском и Бостандыкском районах Алматы в связи с плановыми техническими работами, передает BAQ.KZ.

Как сообщается, 13 октября 2025 года с 22:00 до 08:00 часов 14 октября холодное водоснабжение будет приостановлено в микрорайонах Рахат и Курамыс (восточная сторона) Наурызбайского района, а также в микрорайоне Мирас, жилом комплексе Presidents Park, клинике Private Hospital и Гольф-клубе "Алматы Жайлау" в Бостандыкском районе.

Отключения продолжатся и на следующие сутки: с 22:00 14 октября до 08:00 15 октября без холодной воды останутся те же микрорайоны Рахат и Курамыс (восточная сторона), а также жилые комплексы "Солнечная долина", "Miras Park", "Долина Роз", "Тан Нуры" и микрорайон Мирас в Бостандыкском районе.

Ограничения связаны с необходимостью переключения инженерных сетей. “Алматы Су” приносит извинения за возможные неудобства и просит горожан с пониманием отнестись к временным мерам. За дополнительной информацией потребителям рекомендуют обращаться по телефону: 274-66-66.