В Алматы временно отключат холодную воду в двух районах города
“Алматы Су” приносит извинения за возможные неудобства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Компания “Алматы Су” предупредила жителей о временном отключении холодной воды в Наурызбайском и Бостандыкском районах Алматы в связи с плановыми техническими работами, передает BAQ.KZ.
Как сообщается, 13 октября 2025 года с 22:00 до 08:00 часов 14 октября холодное водоснабжение будет приостановлено в микрорайонах Рахат и Курамыс (восточная сторона) Наурызбайского района, а также в микрорайоне Мирас, жилом комплексе Presidents Park, клинике Private Hospital и Гольф-клубе "Алматы Жайлау" в Бостандыкском районе.
Отключения продолжатся и на следующие сутки: с 22:00 14 октября до 08:00 15 октября без холодной воды останутся те же микрорайоны Рахат и Курамыс (восточная сторона), а также жилые комплексы "Солнечная долина", "Miras Park", "Долина Роз", "Тан Нуры" и микрорайон Мирас в Бостандыкском районе.
Ограничения связаны с необходимостью переключения инженерных сетей. “Алматы Су” приносит извинения за возможные неудобства и просит горожан с пониманием отнестись к временным мерам. За дополнительной информацией потребителям рекомендуют обращаться по телефону: 274-66-66.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Выплаты, концерты и акции: как регионы отметят День людей с инвалидностью
- Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Китае
- Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре