В Алматы временно перекроют участки улицы Яссауи
В связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 8 по 20 августа 2025 года в Ауэзовском районе Алматы будет временно ограничено движение транспорта на отдельных участках улицы Яссауи. Перекрытие связано с проведением строительных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Достык, сообщили в акимате города, передает BAQ.KZ.
Работы будут проходить поэтапно:
-
Этап 3 - участок от проспекта Абая до улицы Улагат
-
Этап 4 - от улицы Улагат до улицы Акбакай
-
Этап 5 - от улицы Жети жаргы до улицы Науметова
-
Этап 6 - от улицы Тағзым до улицы Ш. Кажыгалиева
Прокладка коммуникаций ведётся открытым способом, так как каменистый грунт не позволяет использовать метод горизонтального направленного бурения.
"Просим жителей и водителей учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков", - говорится в сообщении акимата города.
Самое читаемое
- У "Росатома" проблемы в Турции: грозит ли срыв строительства АЭС в Казахстане?
- Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
- Мне угрожали "информационным взрывом" и самоподжогом — Руслан Берденов заявил о шантаже
- Казахстанец жестоко убил беременную жену
- С 2026 года снижается транспортный налог в Казахстане: кто выиграет?