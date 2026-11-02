В Алматы временно перекроют участок улицы Брусиловского
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В Алматы в связи с проведением среднего ремонта улицы Брусиловского вводятся временные ограничения движения.
Так, с 22:00 1 ноября до 06:00 3 ноября движение автотранспорта будет полностью перекрыто на участке от проспекта Абая до проспекта Райымбека. Ограничения связаны с проведением работ по укладке дорожного покрытия.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим, а также заранее планировать маршруты с учётом объезда закрытого участка.
Отмечается, что сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и производственной необходимости.
Актуальная информация о временных ограничениях движения публикуется в Telegram-канале @AlmatyJoly, социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».
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