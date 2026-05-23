В Алматы временно перекроют улицы из-за ночного велопробега Almaty Glow Ride

В Алматы 23 мая пройдёт массовый ночной велопробег Almaty Glow Ride. В связи с проведением мероприятия в городе временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах.

По информации организаторов, с 20:00 до 23:30 будет полностью перекрыто движение по улице Толе би. Также с 21:45 до 23:00 частично ограничат движение в обоих направлениях по проспекту Назарбаева и улице Желтоксан.

Старт велопробега запланирован на 22:00. Участники начнут движение с площади Астана возле здания КБТУ. Маршрут пройдёт по улицам Толе би, Назарбаева, Тимирязева, Желтоксан и завершится вновь на Толе би.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около трёх тысяч человек. Организаторы отмечают, что велопробег будет проходить в формате ночного заезда с неоновой подсветкой.