В Алматы временно перекрыли участок улицы Жубанова из-за ремонта
Водителей просят заранее учитывать ограничение при планировании маршрута.
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С 21:00 30 июля до 07:00 31 июля на участке улицы Жубанова в Алматы ввели временные ограничения движения транспорта в связи с проведением дорожных работ, передает
В Алматы начинается средний ремонт участка улицы Жубанова — в связи с этим движение перекрыто от улицы Момышулы до проспекта Алтынсарина. Работы стартовали в 21:00 30 июля и завершатся к 07:00 следующего дня, сообщили в управлении городской мобильности.
На месте установлены предупреждающие дорожные знаки и информационные щиты с контактами подрядной организации. Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрута.
Актуальная информация о перекрытиях публикуется в Telegram-канале @AlmatyJoly, на страницах районных акиматов в соцсетях, а также в навигационных приложениях 2GIS и "Яндекс.Карты".
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