В Алматы за девять месяцев текущего года зарегистрирован рост заболеваемости ветряной оспой на 38,8%, сообщил директор Детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин на совещании по вопросам вакцинации и эпидемиологической ситуации, передает BAQ.KZ.

За этот период в инфекционные стационары госпитализированы 183 ребёнка, при этом число осложнённых форм болезни выросло на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Ержана Сералина, всё чаще дети поступают в тяжёлом состоянии из-за позднего обращения за медицинской помощью.

"Нередко родители приходят уже на 8–10-е сутки болезни, что значительно осложняет лечение", — отметил он.

Только с 1 по 14 октября в реанимацию поступили 14 детей, в том числе с двусторонней пневмонией, судорожным синдромом и острой дыхательной недостаточностью.

Наибольшее число заболевших приходится на детей дошкольного и младшего школьного возраста — 61,7%. Поскольку вакцинация против ветряной оспы не входит в Национальный календарь прививок, коллективный иммунитет формируется лишь за счёт перенесённого заболевания.

Во время совещания под председательством руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Марата Пашимова также обсудили итоги вакцинации в целом. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова подчеркнула, что потенциал для повышения охвата детей иммунизацией остаётся высоким.

Она призвала активнее привлекать частные клиники и проводить информационную работу с родителями, чтобы увеличить охват прививками, включая вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек.

Пашимов поручил усилить межведомственное взаимодействие и коммуникацию с управлением образования, чтобы повысить уровень защиты детей от инфекций.