В Наурызбайском районе Алматы в двухэтажном доме вспыхнул пожар, передает BAQ.KZ.

По информации пресс-службы ДЧС города, около 20:43 на улицу Надырова были направлены пожарные расчёты по повышенному рангу вызова. К месту происшествия прибыли 11 единиц техники и 36 сотрудников службы ЧС.

Как сообщили в ведомстве, горели второй этаж и кровля двухэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 260 кв.м.

"Несмотря на узкие проезды и заставленные автомашинами улицы, прибыли пожарные расчеты согласно нормативному времени. Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. В кратчайшие сроки, угроза распространения огня снята", – отметили в пресс-службе ДЧС Алматы.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливаются.