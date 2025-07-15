В Алматы вспыхнул пожар в двухэтажном доме
Площадь возгорания составила 260 кв.м.
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В Наурызбайском районе Алматы в двухэтажном доме вспыхнул пожар, передает BAQ.KZ.
По информации пресс-службы ДЧС города, около 20:43 на улицу Надырова были направлены пожарные расчёты по повышенному рангу вызова. К месту происшествия прибыли 11 единиц техники и 36 сотрудников службы ЧС.
Как сообщили в ведомстве, горели второй этаж и кровля двухэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 260 кв.м.
"Несмотря на узкие проезды и заставленные автомашинами улицы, прибыли пожарные расчеты согласно нормативному времени. Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. В кратчайшие сроки, угроза распространения огня снята", – отметили в пресс-службе ДЧС Алматы.
О пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливаются.
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