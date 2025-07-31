В Алматы вспыхнул пожар в одном из ресторанов
Пострадавших нет.
Сегодня, 04:32
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Сегодня, 04:32Сегодня, 04:32
143Фото: Istockphoto
В Наурызбайском районе Алматы загорелся ресторан на улице Бегайыл, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в МЧС РК, благодаря оперативной работе спасателей возгорание на площади 625 квадратных метров удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет.
"На тушение были поданы несколько водяных стволов. На месте спасатели работали по повышенному рангу", — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
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