В Наурызбайском районе Алматы загорелся ресторан на улице Бегайыл, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС РК, благодаря оперативной работе спасателей возгорание на площади 625 квадратных метров удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет.