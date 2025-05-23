В Алматы на базе Колледжа индустрии туризма и гостеприимства состоялся I Республиканский конкурс "Ұлттық дәм фестивалі" ("Фестиваль национального вкуса"). Мероприятие прошло в рамках Года рабочих профессий и объединило около 60 участников — студентов, преподавателей, мастеров производственного обучения из Алматы, Тараза, Алматинской и Жамбылской областей, передает BAQ.KZ.

Фестиваль был направлен на популяризацию рабочих профессий в сфере кулинарного искусства, сохранение казахских национальных традиций и развитие творческого потенциала молодых специалистов.

Участники представили блюда как по традиционным рецептам, так и в современной интерпретации. На конкурс были поданы редкие и почти забытые блюда, такие как "әсіп", "жанышпа", "ми шұжық", "құйрық бауыр", "жент", "балқаймақ", "уыз", "құймақ".

Одна из участниц конкурса, преподаватель Таразского колледжа сервиса и технологии, Курманалиева М.З., поделилась мнением о мероприятии:

"Мы команда мастеров производственного обучения приехали из Тараза. Участвуем в номинации "Жаңданған ұлттық дәм". При подготовке к конкурсу мы изучали наши традиции, и приготовили блюда в современной подаче, которые можно включить в меню ресторанов. Эти блюда могут понравиться не только нашим соотечественникам, но и туристам, гостям нашей Республики".

Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют возрождению национальной кухни, продвижению её на международном уровне, а также укрепляют престиж профессии повара в стране. Конкурс также стал площадкой для обмена опытом между колледжами и представителями ресторанной индустрии.

Работы оценивались экспертной комиссией, в состав которой вошли шеф-повара, преподаватели, представители ресторанного бизнеса и эксперты WorldSkills. Победители были награждены дипломами и ценными призами.