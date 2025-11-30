В Алматы предпринимают масштабные меры по улучшению качества воздуха. По данным управления экологии, в 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 189 тыс. тонн, из которых 60% приходится на автотранспорт. Эти показатели стали отправной точкой для пересмотра экологической политики города и запуска глубоких реформ, передаёт BAQ.KZ.

Главным элементом нового этапа стало разработанное "Проект правил охраны атмосферного воздуха", который проходит согласование. Документ вводит специальные экологические требования, создавая правовую основу для перехода на "зеленые" технологии, обновления автопарка, контроля фактических выбросов и внедрения зоны пониженных выбросов (LEZ).

Согласно проекту, впервые на системной основе будут охвачены все основные источники загрязнения: автотранспорт, промышленные предприятия и частный сектор. Особое внимание уделят автомобилям низкого экологического класса — именно машины стандарта ЕВРО-0 дают до 84% всех транспортных выбросов.

Предприятия III категории впервые будут обязаны соблюдать экологические требования и проходить регулярный надзор. Создание единой системы мониторинга обеспечит прозрачность данных и оперативный контроль качества воздуха.

Отдельный блок работы — модернизация общественного транспорта. С 2024 года в Алматы запрещена закупка дизельных автобусов, автопарк обновляется газовыми и электрическими моделями. К концу 2025 года доля экологичного транспорта достигнет почти 100 %. Параллельно удваивается количество электрозарядных станций.

Продолжается перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на природный газ. По завершении работ к 2027 году выбросы от этих объектов сократятся почти в 15 раз. На ТЭЦ-2 уже установлены две газовые турбины, третья готовится к монтажу, идет строительство основных объектов.

В частном секторе уровень газификации достиг 99,4 %. До конца года газ получат оставшиеся 126 домов.

Большое внимание уделяется и зеленому фонду. По программе "Алматы — город-сад" до 2030 года будет высажено 2,5 млн деревьев. Благодаря новым стандартам посадки и автополиву удалось снизить отпад саженцев с 30% до 10%.

Экологическая политика Алматы постепенно формирует единую систему защиты атмосферного воздуха. Ожидается, что комплексные меры дадут ощутимый эффект уже в ближайшие годы и помогут устойчиво снизить уровень загрязнения.