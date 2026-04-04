  • В Алматы выдворили иностранцев, нападавших на прохожих в центре города

В Алматы выдворили иностранцев, нападавших на прохожих в центре города

Им запрещен дальнейший въезд в страну.

4 Апреля 2026, 18:36
4 Апреля 2026, 18:36
Фото: Скриншот видео

В Алматы по решению суда выдворили иностранных граждан, ранее уличенных в противоправном поведении в общественных местах. Им также запретили въезд в Казахстан. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает BAQ.KZ.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых группа несовершеннолетних агрессивно ведет себя в центре Алматы — подростки приставали к прохожим и отбирали у них вещи. После жалоб горожан полиция начала проверку.

Сотрудники полиции установили личности подростков через мониторинг социальных сетей. Их поместили в Центр адаптации несовершеннолетних.

Суд принял решение о принудительном выдворении иностранных граждан за пределы Казахстана с запретом на дальнейший въезд в страну.

Кроме того, законные представители подростков привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

 
 
 
 
 
