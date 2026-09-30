В Алматы выявили 172 случая незаконной передачи арендного жилья
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В Алматы продолжается мониторинг целевого использования жилья, предоставленного из коммунального жилищного фонда. С начала года специалисты проверили 3 125 квартир.
Как сообщили в акимате города, проверки проводились в Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Турксибском районах.
По итогам мониторинга выявлено 172 факта незаконной передачи арендного жилья третьим лицам.
Что показали проверки
В 114 случаях жильцы уже освободили квартиры. По оставшимся 58 фактам направлены досудебные претензии.
В ходе мониторинга специалисты выявляют случаи передачи квартир в субаренду, проживания лиц, не указанных в договоре найма, а также нарушения обязательств по оплате арендного жилья.
Согласно пункту 3 статьи 24 Закона РК «О жилищных отношениях», наниматели жилья, предоставленного местным исполнительным органом, не вправе вселять поднанимателей и временных жильцов.
Передача арендного жилья в субаренду или третьим лицам является основанием для расторжения договора найма.
Кому передадут квартиры
В освобожденных квартирах проводятся ремонтно-восстановительные работы. После завершения ремонта жилье планируется предоставить гражданам из социально уязвимых категорий, состоящим на учете в качестве нуждающихся в арендном жилье.
Мониторинг целевого использования коммунального арендного жилья в Алматы будет продолжен.
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