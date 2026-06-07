В Алматы выявили заведение с незаконными услугами под видом массажного салона

В Алматы сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного заведения, которое работало под видом массажного салона.

По данным правоохранительных органов, объект располагался в одном из частных домов в престижном районе города. В ходе проверки участковые инспекторы выявили признаки оказания незаконных услуг.

Во время рейда были задержаны семь женщин. Всех доставили в отдел полиции для установления личности и выяснения обстоятельств произошедшего.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Кроме того, меры реагирования принимаются в отношении организаторов и администрации заведения.

В полиции отметили, что работа по выявлению подобных нарушений продолжается на постоянной основе.