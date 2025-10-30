Прокуратура Алатауского района Алматы направила в суд уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, девочка зарегистрировалась на сайте знакомств в апреле 2025 года и познакомилась с лицом, совершившим в её отношении противоправные действия.

Одновременно в ходе проверки прокуратурой был выявлен Telegram-канал "Дайвинчик знакомства", который функционирует без возрастных ограничений и представляет угрозу безопасности детей. В связи с этим в суд внесён иск о признании ресурса незаконным и запрете его деятельности на территории Казахстана.

Прокуратура города Алматы призывает родителей проявлять особую бдительность к интернет-активности своих детей, разъяснять им возможные риски онлайн-общения и при выявлении подозрительных фактов незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.