В Алматы выявили Telegram-канал, угрожающий безопасности детей
Несовершеннолетние под угрозой.
Telegram-канал
Прокуратура Алатауского района Алматы направила в суд уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, девочка зарегистрировалась на сайте знакомств в апреле 2025 года и познакомилась с лицом, совершившим в её отношении противоправные действия.
Одновременно в ходе проверки прокуратурой был выявлен Telegram-канал "Дайвинчик знакомства", который функционирует без возрастных ограничений и представляет угрозу безопасности детей. В связи с этим в суд внесён иск о признании ресурса незаконным и запрете его деятельности на территории Казахстана.
Прокуратура города Алматы призывает родителей проявлять особую бдительность к интернет-активности своих детей, разъяснять им возможные риски онлайн-общения и при выявлении подозрительных фактов незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
