В Алматы за девять месяцев трудоустроили 21,7 тыс. молодых людей

За девять месяцев 2026 года в Алматы при поддержке городских программ трудоустроили 21,7 тыс. молодых людей. Из них 3,9 тыс. относятся к категории NEET — молодежи, которая не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку. Еще 9,6 тыс. человек получили новые профессиональные навыки. Об этом сообщили в управлении молодежной политики города.

По итогам первого полугодия доля молодежи NEET в Алматы снизилась до 4,8% против 5,8% в 2025 году. К этой категории относятся около 33,6 тыс. человек. Уровень молодежной безработицы составил 3,8%, тогда как в 2024 году он достигал 4,4%.

Сегодня в Алматы проживают 769 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Для содействия их трудоустройству работает Молодежный городской центр карьеры, где проводят ярмарки вакансий, встречи с работодателями и организуют стажировки.

Через центр работу получили 4 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. представителей категории NEET. Еще 2,1 тыс. молодых алматинцев трудоустроили на временные рабочие места.

Важную роль в профессиональной подготовке играет проект Skill All. Молодежь обучают маркетингу, IT, рабочим специальностям и профессиям сферы обслуживания. Очные курсы прошли 2 тыс. человек, дистанционные — 7,6 тыс. Всего доступно 92 онлайн-программы.

Найти вакансии и узнать о мерах поддержки можно на платформе Jasalmaty.kz. Ее посетили 25 тыс. уникальных пользователей, а число актуальных вакансий составляет около 1,3 тыс.

Кроме того, специалисты проводят адресную работу с молодежью, испытывающей трудности с трудоустройством. Они связались с 10 тыс. человек, чтобы определить их потребности. Из них 1 681 нуждался в помощи с поиском работы, а 421 соискатель получает индивидуальное сопровождение.

Среди основных препятствий для трудоустройства остаются отсутствие опыта у выпускников и несоответствие полученной специальности требованиям работодателей. Для решения этих проблем молодым людям предлагают стажировки, краткосрочное обучение и возможность получить первые профессиональные навыки.