В Алматы за два дня выпало 76% месячной нормы осадков

В Алматы с вечера 10 ноября продолжаются дожди. По данным РГП «Казгидромет», по состоянию на 21:00 11 ноября в городе выпало 42 мм осадков, что составляет 76% месячной нормы.

По информации Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, ранее в городе были выявлены восемь участков локальных подтоплений. Силами ГКП «Алматы Тазалык» оперативно проведена очистка арычной сети и переходов от листвы и мусора. Все восемь участков включены в перечень проблемных, работы по устранению выявленных недостатков запланированы до конца ноября текущего года.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, по состоянию на 21:00 новых участков подтопления не зафиксировано.

Для предупреждения и ликвидации последствий непогоды организовано дежурство 85 оперативных бригад общей численностью 1 579 человек. Задействованы 415 единиц техники, 97 мотопомп, подготовлено около 5 000 мешков с песком. Суточный выход коммунальных служб составляет 3 250 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники.

По прогнозам синоптиков в ночные часы температура воздуха понизится до 0…–2 °C.

В связи с возможным понижением температуры и образованием гололедицы жителям Алматы рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок.