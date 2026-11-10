В Алматы за непригодный проект реконструкции дороги заплатили 202 млн теңге

В Алматы подрядчику перечислили 202 млн теңге из бюджета за проект реконструкции дороги, который не прошел государственную экспертизу и не может быть реализован. Нарушения выявила городская прокуратура. Теперь обстоятельства расходования средств расследуют правоохранительные органы.

Как сообщили в прокуратуре Алматы, деньги подрядчику выплатило городское Управление развития дорожной инфраструктуры. При этом подготовленная проектно-сметная документация оказалась непригодной для реализации.

Выяснилось, что заказчик не взыскал с подрядчика неустойку и обеспечение исполнения договора на общую сумму 27 млн теңге.

По факту злоупотребления должностными полномочиями начато досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса Казахстана.

Расследование ведет Антикоррупционная служба Департамента Комитета национальной безопасности по Алматы.

Другие подробности дела в прокуратуре пока не раскрывают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.