В Алматы минувшей ночью выпал первый снег, что сразу отразилось на дорожной обстановке в городе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На фоне ухудшения погодных условий полиция зафиксировала рост числа дорожно-транспортных происшествий, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.

По данным правоохранительных органов, с 20:00 вечера до 06:00 утра в городе произошло 58 ДТП. В результате аварий пострадали девять человек, при этом погибших нет. Большинство происшествий связано с потерей управления на скользком дорожном покрытии и несоблюдением скоростного режима.

В связи с погодной ситуацией полиция Алматы перешла на усиленный режим работы. Экипажи патрульной службы оперативно реагируют на все вызовы, оформляют ДТП и оказывают содействие коммунальным службам, которые занимаются очисткой улиц и обработкой дорог противогололёдными материалами.

Начальник управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев отметил, что первый снег традиционно становится серьёзным испытанием для дорожного движения. Он призвал водителей проявлять максимальную внимательность, соблюдать дистанцию и скорость, а также заранее готовить автомобили к зиме, включая замену шин и проверку технического состояния. По его словам, если транспорт не подготовлен к зимним условиям, от поездок лучше временно отказаться.

Департамент полиции Алматы обращается к жителям города с просьбой учитывать зимний фактор, строго соблюдать правила дорожного движения и помнить, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения.