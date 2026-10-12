В Алматы за один субботник посадили 1220 деревьев

В Алатауском, Ауэзовском и Наурызбайском районах Алматы появились 1220 новых деревьев. Среди них липы и клены выше шести метров. Их посадили во время общегородского субботника 10 октября, на который вышли 3480 человек.

Кроме крупномерных лип и кленов, в землю отправились саженцы катальпы, ясеня и ели. Озеленению в этот раз уделили особое внимание.

Субботник прошел в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан». Об итогах рассказали в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

Акция охватила все восемь районов города. Работы шли на 10 участках, среди них скверы, улицы, зеленые зоны и прибрежные территории.

Участники субботника привели в порядок рощу Баума, скверы «Биокомбинат» и Ратушного, территории микрорайонов Саялы и Кокшокы. Убирали участки вдоль реки Каргалы и несколько городских улиц.

За день собрали и вывезли 506 кубометров мусора и отходов. На уборке работали 79 единиц специальной техники.

Такие субботники в рамках программы «Таза Қазақстан» проводят, чтобы поддерживать в городе чистоту, благоустраивать общественные пространства и формировать у алматинцев экологическую культуру.