После концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте за медпомощью обратились восемь человек
Одна из пострадавших, 18-летняя девушка, остаётся в больнице в стабильно тяжёлом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
11 Октября 2026, 12:03
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11 Октября 2026, 12:0311 Октября 2026, 12:03
149Фото: Pixabay.com
Во время концерта Кайрата Нуртаса, который состоялся 10 октября на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте, за медицинской помощью обратились восемь человек. Одну из пострадавших госпитализировали.
Как сообщили в управлении здравоохранения Шымкента, после осмотра семерых человек отпустили домой. 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу.
По состоянию на утро её состояние оценивалось как стабильно тяжёлое, при этом отмечалось некоторое улучшение. Девушка находится под наблюдением специалистов и получает необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.
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