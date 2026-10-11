После концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте за медпомощью обратились восемь человек

Во время концерта Кайрата Нуртаса, который состоялся 10 октября на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте, за медицинской помощью обратились восемь человек. Одну из пострадавших госпитализировали.

Как сообщили в управлении здравоохранения Шымкента, после осмотра семерых человек отпустили домой. 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

По состоянию на утро её состояние оценивалось как стабильно тяжёлое, при этом отмечалось некоторое улучшение. Девушка находится под наблюдением специалистов и получает необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.



