  • Главная
  • Новости
  • В Алматы за выходные на стоянки отправили почти 300 самокатов

В Алматы за выходные на стоянки отправили почти 300 самокатов

В числе нарушений — несоблюдение требований при эксплуатации транспорта и перевозке пассажиров.

17 Августа 2026, 08:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 17 Августа 2026, 08:54
17 Августа 2026, 08:54
202
Фото: Pixabay.com

В Алматы в выходные дни полиция проводит профилактические рейды по выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Особое внимание правоохранители уделяют мототранспорту и средствам индивидуальной мобильности. В ходе рейдов на специализированные стоянки были водворены 3 мопеда, 298 самокатов, 1 электровелосипед и 1 мотоцикл.

Только в Жетысуском районе полицейские выявили 152 нарушения ПДД. 

«Безопасность на дорогах напрямую зависит от дисциплины каждого участника движения. Поэтому наша задача — своевременно выявлять нарушения, которые могут привести к ДТП, и не допускать их последствий. Контроль будет продолжен на постоянной основе, особенно на участках с высокой интенсивностью движения и там, где фиксируется повышенная аварийность. Призываем водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, не рисковать собственной жизнью и безопасностью окружающих», — резюмировал Галым Саргулов.

В полиции отметили, что профилактические мероприятия продолжатся на постоянной основе. Особое внимание будет уделяться участкам дорог с высокой интенсивностью движения и повышенной аварийностью.

Самое читаемое

Наверх