В Алматы за выходные на стоянки отправили почти 300 самокатов

В Алматы в выходные дни полиция проводит профилактические рейды по выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Особое внимание правоохранители уделяют мототранспорту и средствам индивидуальной мобильности. В ходе рейдов на специализированные стоянки были водворены 3 мопеда, 298 самокатов, 1 электровелосипед и 1 мотоцикл.

Только в Жетысуском районе полицейские выявили 152 нарушения ПДД.

«Безопасность на дорогах напрямую зависит от дисциплины каждого участника движения. Поэтому наша задача — своевременно выявлять нарушения, которые могут привести к ДТП, и не допускать их последствий. Контроль будет продолжен на постоянной основе, особенно на участках с высокой интенсивностью движения и там, где фиксируется повышенная аварийность. Призываем водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, не рисковать собственной жизнью и безопасностью окружающих», — резюмировал Галым Саргулов.

В полиции отметили, что профилактические мероприятия продолжатся на постоянной основе. Особое внимание будет уделяться участкам дорог с высокой интенсивностью движения и повышенной аварийностью.