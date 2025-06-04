В результате скоординированных действий полиции, ДКНБ и прокуратуры была нейтрализована преступная группировка, действовавшая под прикрытием частного охранного предприятия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Как выяснилось, под видом обеспечения "безопасности" злоумышленники фактически захватывали объекты малого и среднего бизнеса, применяя угрозы, вымогательство и физическое насилие.

Преступная структура контролировала увеселительные заведения и предпринимателей, требуя плату за "крышу" и вмешиваясь в их деятельность. Лидеры группировки использовали силовые методы для установления контроля, а в случае отказа - прибегали к запугиванию и даже похищениям.

Силовые операции прошли в шести регионах страны: Алматы, Жетысуской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях. Задержаны 20 активных участников ОПГ. В ходе более 40 обысков изъято арсенал оружия, включая автоматы, обрезы и сотни боеприпасов.