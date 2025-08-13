В Алматы полицейские Ауэзовского района усилили контроль за порядком на территории торгового центра "Кар Сити". Мероприятие прошло в рамках принципа "Закон и порядок" и Года профилактики, передает BAQ.KZ.

В ходе рейда выявлены факты стихийной торговли, назойливого приставания к посетителям, курения на рабочих местах и на территории станций техобслуживания, а также складирования мусора и автозапчастей в неположенных местах. Пресечены случаи распития алкоголя и мелкого хулиганства.

К административной ответственности привлечены 38 человек. В полицию доставлены 39 лиц, представляющих оперативный интерес, включая четырёх иностранных граждан и несовершеннолетних, работавших без разрешения родителей.

За остановку и стоянку в неположенных местах оштрафованы 27 водителей, девять автомобилей отправлены на специализированную стоянку.

"Год профилактики — это не только плановая работа, но и постоянный контроль за соблюдением порядка. Полиция ежедневно принимает меры, чтобы на улицах, в местах массового скопления людей и в жилых районах было безопасно и комфортно. Любые нарушения будут пресекаться, а виновные — привлечены к ответственности", — отметил начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

Рейды в "Кар Сити" будут продолжаться на регулярной основе.