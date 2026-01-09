  • 9 Января, 05:24

В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в серии краж в мечетях

Фото: кадр из видео

Полиция Алматы раскрыла серию краж в мечетях города, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, задержан мужчина, который во время молитв похищал у прихожан личные вещи — телефоны, кошельки и другие ценности, пользуясь невнимательностью людей.

В полиции отметили, что уже доказано несколько эпизодов, причастность подозреваемого к другим аналогичным кражам проверяется. По каждому факту начато досудебное расследование, оно продолжается.

Правоохранители призвали горожан внимательно следить за личными вещами и сообщать в полицию о подозрительных лицах.

