В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в серии краж в мечетях
Сегодня, 05:00
61Фото: кадр из видео
Полиция Алматы раскрыла серию краж в мечетях города, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, задержан мужчина, который во время молитв похищал у прихожан личные вещи — телефоны, кошельки и другие ценности, пользуясь невнимательностью людей.
В полиции отметили, что уже доказано несколько эпизодов, причастность подозреваемого к другим аналогичным кражам проверяется. По каждому факту начато досудебное расследование, оно продолжается.
Правоохранители призвали горожан внимательно следить за личными вещами и сообщать в полицию о подозрительных лицах.
