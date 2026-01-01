В Алматы задержали мужчину за запугивание прохожих электрошокером
Мужчину привлекли к ответственности.
В Алматы к административной ответственности привлекли 34-летнего мужчину, который пугал прохожих, демонстрируя электрошокер в общественных местах, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, нарушитель не применял устройство непосредственно к людям, однако использовал его на предметах, создавая ощущение угрозы и вызывая страх у окружающих. Эти действия были квалифицированы как нарушение общественного порядка.
Мужчину привлекли к ответственности по статьям о мелком хулиганстве и неправомерном использовании специальных средств. Решением специализированного районного административного суда ему назначен административный арест сроком на 10 суток.
В департаменте полиции Алматы напомнили, что демонстрация потенциально опасных устройств в общественных местах может вызвать панику и влечёт правовые последствия.
"Даже без прямого применения подобные действия создают угрозу общественной безопасности и подлежат строгой правовой оценке", — отметили в полиции.
