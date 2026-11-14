В Алматы задержали подозреваемого в пропаганде религиозного экстремизма
Мужчина, находившийся за границей с 2024 года, администрировал закрытые Telegram-группы и получил от единомышленников более 60 млн тенге.
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В Алматы задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в пропаганде религиозного экстремизма и разжигании межрелигиозной розни. Его деятельность в течение длительного времени документировали сотрудники МВД, в том числе в интернет-пространстве.
По данным следствия, с 2024 года мужчина находился за пределами Казахстана, однако продолжал распространять радикальные идеи. Он администрировал закрытые группы в Telegram, проводил онлайн-лекции и оказывал идеологическое влияние на своих последователей.
Ранее некоторые его аудиолекции были признаны судом экстремистскими материалами. В них усмотрели признаки пропаганды терроризма и возбуждения религиозной розни.
Также установлено, что мужчина получил религиозное образование в зарубежных теологических учебных заведениях. Используя авторитет среди единомышленников, в 2024–2025 годах он получил от них более 60 млн тенге.
Подозреваемого задержали 11 ноября в Алматы в результате оперативно-розыскных мероприятий. Одновременно следственные действия провели в Алматы и Жамбылской области. Во время обысков правоохранители изъяли религиозную литературу и рукописные материалы с признаками экстремистской идеологии.
Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Сейчас сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства дела, возможных соучастников и других причастных лиц.
В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению распространения экстремистской идеологии и разжигания религиозной розни продолжается независимо от того, находятся ли организаторы такой деятельности в Казахстане или за его пределами.
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