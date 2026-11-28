В Алматы задержали подозреваемую в поджоге дома, где погибли пять человек
По версии следствия, 37-летняя женщина могла совершить поджог из-за личной неприязни.
28 Ноября 2026, 17:43
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28 Ноября 2026, 17:4328 Ноября 2026, 17:43
170Фото: Pixabay.com
Полиция Алматы задержала 37-летнюю женщину по подозрению в умышленном поджоге частного дома в Бостандыкском районе, где погибли пять человек. Трагедия произошла в ночь на 26 ноября.
Для расследования пожара была создана специальная следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, восстановили маршрут передвижения предполагаемой злоумышленницы и установили обстоятельства произошедшего.
По версии следствия, причиной трагедии стал умышленный поджог на почве личной неприязни. Подозреваемую задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий и водворили в изолятор временного содержания, сообщили в Департаменте полиции Алматы.
Досудебное расследование продолжается.
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