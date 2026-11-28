Полиция Алматы задержала 37-летнюю женщину по подозрению в умышленном поджоге частного дома в Бостандыкском районе, где погибли пять человек. Трагедия произошла в ночь на 26 ноября.

Для расследования пожара была создана специальная следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, восстановили маршрут передвижения предполагаемой злоумышленницы и установили обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, причиной трагедии стал умышленный поджог на почве личной неприязни. Подозреваемую задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий и водворили в изолятор временного содержания, сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Досудебное расследование продолжается.