В Алматы полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в серии уличных грабежей, совершённых в ночное время, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

По информации правоохранителей, злоумышленники нападали на прохожих, используя перцовые баллончики и физическую силу. Среди похищенного - мобильные телефоны разных марок, наручные часы и наличные деньги. По предварительным данным, задержанные могут быть причастны как минимум к трём эпизодам, зафиксированным в различных районах города.

"Мы оперативно отреагировали на заявления потерпевших. Благодаря грамотно выстроенной работе, в том числе с участием районных подразделений, в кратчайшие сроки удалось выйти на предполагаемых участников преступной группы. Сейчас они задержаны и водворены в изолятор временного содержания", — сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы Владимир Решетников.

По каждому из фактов возбуждены уголовные дела. Часть похищенного имущества изъята и приобщена к материалам расследования в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время оперативники проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводятся следственные действия.

Полиция Алматы обращается к горожанам с просьбой при любых противоправных действиях незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102. Ведомство подчёркивает, что своевременное обращение повышает шансы раскрыть преступление по горячим следам.