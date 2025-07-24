В Алматы задержали подозреваемых в серии ночных грабежей
Подозреваемые могут быть причастны как минимум к трем эпизодам.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в серии уличных грабежей, совершённых в ночное время, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
По информации правоохранителей, злоумышленники нападали на прохожих, используя перцовые баллончики и физическую силу. Среди похищенного - мобильные телефоны разных марок, наручные часы и наличные деньги. По предварительным данным, задержанные могут быть причастны как минимум к трём эпизодам, зафиксированным в различных районах города.
"Мы оперативно отреагировали на заявления потерпевших. Благодаря грамотно выстроенной работе, в том числе с участием районных подразделений, в кратчайшие сроки удалось выйти на предполагаемых участников преступной группы. Сейчас они задержаны и водворены в изолятор временного содержания", — сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы Владимир Решетников.
По каждому из фактов возбуждены уголовные дела. Часть похищенного имущества изъята и приобщена к материалам расследования в качестве вещественных доказательств.
В настоящее время оперативники проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводятся следственные действия.
Полиция Алматы обращается к горожанам с просьбой при любых противоправных действиях незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102. Ведомство подчёркивает, что своевременное обращение повышает шансы раскрыть преступление по горячим следам.
Самое читаемое
- Сирены включили в Усть-Каменогорске спустя 15 минут после землетрясения
- Ощутимое землетрясение произошло в Усть-Каменогорске
- Все имущество Перизат Кайрат может быть конфисковано — прокурор
- В Усть-Каменогорске рекомендуют собрать "тревожный чемоданчик": будет ли повторное землетрясение?
- "Жалко её": потерпевший по делу Кайрат предложил отпустить её мать под домашний арест