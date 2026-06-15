В Алматы задержали подростков, подозреваемых в серии краж мопедов

Сотрудники полиции Медеуского района Алматы задержали четверых несовершеннолетних по подозрению в совершении серии краж мопедов. Об этом сообщили в городском департаменте полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили предполагаемую причастность подростков как минимум к шести эпизодам хищения мототранспорта. Также были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

По данным полиции, в настоящее время по всем выявленным фактам проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства совершения преступлений и возможная причастность задержанных к другим аналогичным случаям продолжают проверяться.

Кроме того, административные меры приняты и в отношении их законных представителей. Родителей подростков привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за несовершеннолетними детьми.

Расследование продолжается.