В Алматы задержали подростков, подозреваемых в серии краж мопедов
Несовершеннолетние привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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Сотрудники полиции Медеуского района Алматы задержали четверых несовершеннолетних по подозрению в совершении серии краж мопедов. Об этом сообщили в городском департаменте полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили предполагаемую причастность подростков как минимум к шести эпизодам хищения мототранспорта. Также были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.
По данным полиции, в настоящее время по всем выявленным фактам проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства совершения преступлений и возможная причастность задержанных к другим аналогичным случаям продолжают проверяться.
Кроме того, административные меры приняты и в отношении их законных представителей. Родителей подростков привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за несовершеннолетними детьми.
Расследование продолжается.
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