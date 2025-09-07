В аэропорту Алматы задержали российскую гражданскую активистку Юлию Емельянову, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. 34-летняя женщина прилетела транзитом из другой страны и оказалась в розыске по линии ОДКБ по запросу России. Сейчас она помещена в СИЗО на 40 суток, в течение которых Москва может направить Казахстану официальный запрос о её экстрадиции.

По данным юриста Казахстанского международного бюро по правам человека Артура Алхастова, задержание произошло во время паспортного контроля, когда Емельянова летела из Грузии во Вьетнам транзитом через Казахстан.

Россия объявила активистку в розыск по статье 158 УК РФ ("кража"), утверждая, что в 2021 году она якобы похитила телефон у таксиста в Петербурге. Сама Емельянова и правозащитники называют обвинение сфабрикованным. По словам адвоката, правозащитники планируют подать ходатайство о предоставлении Емельяновой статуса политического беженца в Казахстане. Хотя страна пока не предоставляла такой защиты ни одному гражданину России, юристы считают это единственным шансом предотвратить её экстрадицию.