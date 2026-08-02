В Алматы задержали школьницу по подозрению в распространении наркотиков

В Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали несовершеннолетнюю девушку, которую подозревают в распространении наркотиков через закладки. По данным полиции, в Медеуском районе был остановлен автомобиль такси, в котором находились три несовершеннолетние. Во время досмотра у одной из девушек обнаружили многочисленные свертки с веществами растительного происхождения и, предположительно, синтетическими наркотиками.

Полицейские выясняют, кто вовлек подростка в преступную деятельность, каким образом была организована незаконная схема и почему несовершеннолетняя решила искать заработок именно таким путем. Особое внимание будет уделено условиям ее воспитания, а также роли родителей и ближайшего окружения, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

По информации ведомства, остальные девушки также находились в автомобиле. Сейчас следствие устанавливает, знали ли они о противоправной деятельности и были ли к ней причастны. В полиции напомнили, что участие в наркобизнесе влечет уголовную ответственность независимо от возраста, а попытка быстрого заработка может привести к серьезным последствиям.