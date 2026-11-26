В Алматы задержали таксиста по подозрению в домогательствах к 15-летней школьнице
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В Алматы задержали водителя такси, которого подозревают в домогательствах к 15-летней пассажирке. В полицию обратилась мать девочки после того, как дочь рассказала ей о произошедшем во время поездки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.
По словам несовершеннолетней, во время поездки водитель позволял себе нежелательные прикосновения, а по прибытии на место попытался удержать ее в салоне автомобиля и поцеловать.
Мать школьницы обратилась в управление полиции Алмалинского района. Правоохранители установили личность подозреваемого, задержали его и поместили в изолятор временного содержания.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное выяснение обстоятельств произошедшего», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.
По данному факту начато досудебное расследование. В полиции подчеркнули, что сообщения о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних находятся на особом контроле.
Статью Уголовного кодекса, по которой ведется расследование, пока не назвали.
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