В Алматы задержали водителя такси, которого подозревают в домогательствах к 15-летней пассажирке. В полицию обратилась мать девочки после того, как дочь рассказала ей о произошедшем во время поездки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

По словам несовершеннолетней, во время поездки водитель позволял себе нежелательные прикосновения, а по прибытии на место попытался удержать ее в салоне автомобиля и поцеловать.

Мать школьницы обратилась в управление полиции Алмалинского района. Правоохранители установили личность подозреваемого, задержали его и поместили в изолятор временного содержания.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное выяснение обстоятельств произошедшего», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

По данному факту начато досудебное расследование. В полиции подчеркнули, что сообщения о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних находятся на особом контроле.

Статью Уголовного кодекса, по которой ведется расследование, пока не назвали.