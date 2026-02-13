Бывший православный священнослужитель Иаков Воронцов задержан в Алматы по подозрению в организации притона для потребления наркотических средств. Об этом сообщили в Следственном управлении Департамента полиции города Алматы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам адвоката Галыма Нурпеисова, ночью в отношении Иакова Воронцова на основании санкции следственного суда был проведён обыск, в ходе которого были обнаружены вещества, направленные на экспертизу.

Также была назначена судебно-медицинская экспертиза на наличие запрещённых веществ и заболеваний.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что в его крови обнаружены каннабиноиды. На основании этого был составлен административный протокол. В обед состоялся административный суд, который признал его виновным в употреблении наркотических средств в медицинских целях и назначил наказание в виде 10 суток ареста», – сообщил адвокат редакции BAQ.KZ.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что по подозрению задержан мужчина 1986 года рождения.

«В ходе обысковых мероприятий изъяты порошкообразные вещества. Медицинским освидетельствованием подтверждён факт употребления им наркотических средств. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все причастные лица и обстоятельства противоправной деятельности. Подчёркиваем: организация и содержание притонов для потребления наркотиков является уголовно наказуемым деянием и будет пресекаться жёстко и безусловно», – заявили в полиции.

Иаков Воронцов – казахстанский бывший православный священнослужитель. Он проводил богослужения на казахском языке. В 2024 году был отстранён от служения и лишён священного сана.