В Алматы задержан Санжар Бокаев
В Алматы задержан Санжар Бокаев в рамках расследования уголовного дела, передает BAQ.kz.
По данным следствия, он был задержан в порядке статей 128–131 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в ходе проведения следственных действий.
Бокаев подозревается в распространении ложной информации с целью формирования негативного общественного мнения.
По версии следствия, он размещал в социальных сетях видеоматериалы о якобы незаконной вырубке деревьев в общественной парковой зоне и кражах на строительных объектах.
Кроме того, как утверждают правоохранительные органы, подозреваемый мог организовать и профинансировать указанные противоправные действия.
«По данным следствия, Бокаев организовал и профинансировал преступления, привлекая лиц с низким уровнем дохода, которым поручал вырубку деревьев и кражу имущества за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
Также он подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере путем мошенничества.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Кто такой Санжар Бокаев
Санжар Бокаев - казахстанский общественный деятель, экономист и блогер. Он известен своей активной позицией в социальных сетях, где комментирует общественно-политические и экономические вопросы, а также высказывается по актуальным проблемам городской среды и экологии.
Ранее Бокаев принимал участие в общественных обсуждениях и экспертных дискуссиях, выступал с инициативами и критическими оценками различных решений в сфере государственного управления и экономики.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Голос из Алматы: как казахстанская певица прошла кастинг на российское шоу
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана