В Алматы задержан Санжар Бокаев в рамках расследования уголовного дела, передает BAQ.kz.

По данным следствия, он был задержан в порядке статей 128–131 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в ходе проведения следственных действий.

Бокаев подозревается в распространении ложной информации с целью формирования негативного общественного мнения.

По версии следствия, он размещал в социальных сетях видеоматериалы о якобы незаконной вырубке деревьев в общественной парковой зоне и кражах на строительных объектах.

Кроме того, как утверждают правоохранительные органы, подозреваемый мог организовать и профинансировать указанные противоправные действия.

«По данным следствия, Бокаев организовал и профинансировал преступления, привлекая лиц с низким уровнем дохода, которым поручал вырубку деревьев и кражу имущества за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Также он подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере путем мошенничества.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Кто такой Санжар Бокаев

Санжар Бокаев - казахстанский общественный деятель, экономист и блогер. Он известен своей активной позицией в социальных сетях, где комментирует общественно-политические и экономические вопросы, а также высказывается по актуальным проблемам городской среды и экологии.

Ранее Бокаев принимал участие в общественных обсуждениях и экспертных дискуссиях, выступал с инициативами и критическими оценками различных решений в сфере государственного управления и экономики.