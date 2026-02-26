В Алматы продолжаются рейды по контролю за соблюдением экологических требований к автотранспорту. В феврале экологи и полиция выявили сотни автомобилей с превышением допустимых норм выбросов вредных веществ, передает BAQ.KZ.

Так, 25 февраля передвижные лаборатории проверили 42 автомобиля на проспектах аль-Фараби, Райымбек, улицах Жетысуская, Ильяса Жансугурова и на Кульджинском тракте. У 12 машин с бензиновыми двигателями зафиксировано превышение норм выбросов. Владельцев оштрафовали по статье 334 Кодекса об административных правонарушениях. У дизельных авто нарушений в этот день не выявили.

Ранее, с 12 по 19 февраля, на стационарных экологических постах было проведено 4 012 замеров токсичности и дымности выхлопных газов. Из них 3 996 пришлись на автомобили с бензиновыми двигателями и 16 — на дизельные.

По итогам мониторинга превышение допустимых нормативов выявлено у 602 автомобилей, что составляет около 15% от всех проверенных. В 593 случаях зафиксировано превышение по угарному газу (CO), ещё в 9 — по дымности выхлопа.

В управлении экологии и окружающей среды сообщили, что рейдовые мероприятия будут продолжены на регулярной основе.