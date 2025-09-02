  • 2 Сентября, 14:15

В Алматы зафиксировано землетрясение

Эпицентр находился в Китае.

Сегодня, 13:41
iStock Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41
Фото: iStock

Сегодня в 12:58 сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зафиксировала землетрясение магнитудой 5.7, эпицентр которого находился на территории Китая — в 319 км юго-восточнее Алматы, передает BAQ.KZ.

Согласно данным сейсмологов, глубина подземных толчков составила 5 км, энергетический класс землетрясения — 12.3.

Несмотря на удалённость эпицентра, в Алматы ощущались слабые колебания земли — интенсивность составила 2 балла по шкале MSK-64.

О разрушениях или пострадавших не сообщается. Службы продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.

