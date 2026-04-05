Сегодня ранним утром на пульт ДЧС г. Алматы поступило сообщение о пожаре в доме многодетной семьи по улице Новгородская, передает BAQ.KZ.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на место: горело потолочное перекрытие. Дом барачного типа, построенный из легковоспламеняющихся материалов, мог вспыхнуть за считанные секунды — угроза для всей семьи была реальной.

Решающую роль сыграл пожарный датчик, установленный спасателями в октябре 2025 года. Именно он разбудил жильцов и позволил вовремя вызвать пожарных. Огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки.

Как отметил старший инженер ДЧС г. Алматы Ринат Кусаинов, ранее вместе с представителями акимата и газовой службы он посещал эту семью, устанавливал датчик и проводил инструктаж. Благодаря этому трагедии удалось избежать.