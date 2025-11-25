В Наурызбайском районе Алматы по улице Алтын Орда произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BAQ.KZ.

По информации МЧС, спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ведомство напоминает водителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы предотвращать подобные случаи.