  • 25 Ноября, 09:46

В Алматы загорелся легковой автомобиль: пострадавших нет

Причина возгорания устанавливается.

Сегодня, 08:18
Скриншот видео Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
Фото: Скриншот видео

В Наурызбайском районе Алматы по улице Алтын Орда произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BAQ.KZ.

По информации МЧС, спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. 

Ведомство напоминает водителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы предотвращать подобные случаи.

