В Алматы загорелся легковой автомобиль: пострадавших нет
Причина возгорания устанавливается.
Сегодня, 08:18
108Фото: Скриншот видео
В Наурызбайском районе Алматы по улице Алтын Орда произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BAQ.KZ.
По информации МЧС, спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ведомство напоминает водителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы предотвращать подобные случаи.
