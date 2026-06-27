В Алматы загорелся жилой дом

В Медеуском районе Алматы по улице Шокая произошло возгорание одноэтажного мансардного жилого дома.

К моменту прибытия первых подразделений МЧС огнем была охвачена кровля. Существовала угроза распространения пожара на расположенные рядом строения. Для эффективного тушения спасатели оперативно обеспечили бесперебойную подачу воды.

Профессиональными и слаженными действиями сотрудников МЧС пожар был ликвидирован на площади 90 квадратных метров. Распространения огня на соседние строения удалось избежать.

На момент происшествия людей в доме не было. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.