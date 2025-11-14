Департаментом АФМ города Алматы завершено расследование финансовой пирамиды "Warner Bros", передаёт BAQ.KZ.

Организаторы обещали гражданам доход от просмотра трейлеров и приглашения новых участников, используя бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к проекту.

Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада — 225 тыс. тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. Для продвижения схемы использовались соцсети и мессенджеры, а администраторы проводили обучение участников и распространяли инструкции.

По решению суда арестованы криптоактивы на сумму 3,8 млн долларов, а организатор получил 5 лет лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших — ущерб будет возмещён за счёт арестованных средств.