Международный аэропорт Алматы предупредил о временных ограничениях на въезд и выезд из-за ремонтных работ на территории воздушной гавани, передает BAQ.KZ.

С 4 по 11 декабря на основном подъезде со стороны улицы Майлина проводится демонтаж внешнего островка и последующая укладка асфальта. В связи с этим временно закрыты один въезд и два выезда с территории аэропорта.

В администрации уточнили, что остальные подъездные пути функционируют в штатном режиме. Пассажиров, а также встречающих и провожающих просят заранее корректировать свой маршрут и учитывать возможные затруднения в движении.

Ограничения будут действовать до завершения дорожных работ.