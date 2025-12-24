В Алматы начались общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана города — ключевого градостроительного документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года, передаёт BAQ.KZ.

Первый день слушаний включал общую презентацию проекта с участием экспертов, представителей общественности, СМИ и жителей города. Акимы восьми районов будут присутствовать на всех этапах обсуждений, чтобы ответить на вопросы горожан.

Одним из оснований для пересмотра Генплана стало поручение Главы государства о запрете застройки в предгорной зоне. В обновлённом проекте закреплён запрет на строительство новых многоквартирных домов южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова, а также на застройку склонов круче 15 градусов.

Документ также предусматривает перераспределение объёмов жилищного строительства, развитие социальной инфраструктуры — школ, детских садов, медицинских и культурных учреждений, а также формирование новых общественных пространств с учетом прогнозируемого роста населения до 3,6 млн к 2040 году.

Особое внимание уделено транспортной системе: проект усиливает приоритет общественного транспорта, включая расширение сети метро, запуск первой линии ЛРТ, развитие БРТ и выделенных полос для автобусов.

Экологический блок изменений предусматривает формирование единой сети зелёных зон — парков, скверов, бульваров и лесопарков. К 2040 году обеспеченность зелёными насаждениями планируется довести до международного стандарта — не менее 16 м² на человека.