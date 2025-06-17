В Алматы запустили безопасный интернет для детей
Теперь каждый ребёнок в Алматы под цифровым присмотром.
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В Алматы официально стартовал проект "SIM KIDS", направленный на защиту детей от вредоносного контента в интернете, передает BAQ.KZ. Инициатива реализована прокуратурой города совместно с оператором TELE2/ALTEL в рамках Комплексного плана по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.
"SIM KIDS" - это специальная детская SIM-карта, разработанная с учётом современных цифровых рисков. Она автоматически блокирует опасные и деструктивные интернет-ресурсы, ограничивает доступ к вредоносному контенту и позволяет родителям контролировать онлайн-активность своих детей. Даже если телефон находится в беззвучном режиме, родители всегда смогут связаться с ребёнком.
Проект прошёл успешное пилотное тестирование и уже доступен для подключения всем желающим. Он стал ответом на растущие угрозы в цифровом пространстве, где дети всё чаще сталкиваются с кибербуллингом, манипуляциями и контентом, способным нанести серьёзный вред их психике.
По словам представителей прокуратуры, основная цель проекта - создать среду, в которой ребёнок может пользоваться интернетом без риска быть вовлечённым в опасные онлайн-ситуации. Это важный шаг к формированию безопасной цифровой культуры в Казахстане.
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