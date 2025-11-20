В Алматы запустили удобный сервис для новых владельцев жилья
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы внедрены новые цифровые решения, которые позволяют быстро и удобно оформить коммунальные услуги после покупки жилья, передаёт BAQ.KZ.
Теперь владельцам недвижимости больше не нужно посещать офисы и стоять в очередях — большинство процедур выполняется онлайн.
Частая проблема новых собственников — квитанции, продолжающие приходить на имя прежнего владельца. Благодаря обновлённым сервисам изменить данные, заключить договоры или обновить количество зарегистрированных жильцов можно дистанционно.
Как работает услуга:
-
Зарегистрироваться на портале ialma.kz с подтверждением номера телефона.
-
Добавить жильё в личный кабинет, указав лицевой счёт и подтвердив право собственности.
-
Выбрать нужную услугу — изменение данных в квитанции, оформление на имя нового владельца, обновление количества жильцов и др.
-
Подать заявку онлайн, прикрепив необходимые документы.
-
Отслеживать статус заявки в личном кабинете и получать уведомления по SMS.
Портал предоставляет более 60 видов услуг в сферах водоснабжения, отопления и электроснабжения для физических и юридических лиц. Все операции выполняются в несколько кликов и не требуют личного посещения коммунальных организаций.
Внедрение цифровой платформы направлено на упрощение процессов и повышение доступности коммунальных услуг в Алматы.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- Казахстан может запустить национальный автомобильный бренд: что известно о проекте
- В Атырауской области 10-летний ребёнок жил без документов и не ходил в школу
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде