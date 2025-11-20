  • 20 Ноября, 13:32

В Алматы запустили удобный сервис для новых владельцев жилья

Сегодня, 13:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 13:10
Сегодня, 13:10
56
Фото: pixabay.com

В Алматы внедрены новые цифровые решения, которые позволяют быстро и удобно оформить коммунальные услуги после покупки жилья, передаёт BAQ.KZ.

Теперь владельцам недвижимости больше не нужно посещать офисы и стоять в очередях — большинство процедур выполняется онлайн.

Частая проблема новых собственников — квитанции, продолжающие приходить на имя прежнего владельца. Благодаря обновлённым сервисам изменить данные, заключить договоры или обновить количество зарегистрированных жильцов можно дистанционно.

Как работает услуга:

  1. Зарегистрироваться на портале ialma.kz с подтверждением номера телефона.

  2. Добавить жильё в личный кабинет, указав лицевой счёт и подтвердив право собственности.

  3. Выбрать нужную услугу — изменение данных в квитанции, оформление на имя нового владельца, обновление количества жильцов и др.

  4. Подать заявку онлайн, прикрепив необходимые документы.

  5. Отслеживать статус заявки в личном кабинете и получать уведомления по SMS.

Портал предоставляет более 60 видов услуг в сферах водоснабжения, отопления и электроснабжения для физических и юридических лиц. Все операции выполняются в несколько кликов и не требуют личного посещения коммунальных организаций.

Внедрение цифровой платформы направлено на упрощение процессов и повышение доступности коммунальных услуг в Алматы.

Самое читаемое

Наверх