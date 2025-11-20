В Алматы внедрены новые цифровые решения, которые позволяют быстро и удобно оформить коммунальные услуги после покупки жилья, передаёт BAQ.KZ.

Теперь владельцам недвижимости больше не нужно посещать офисы и стоять в очередях — большинство процедур выполняется онлайн.

Частая проблема новых собственников — квитанции, продолжающие приходить на имя прежнего владельца. Благодаря обновлённым сервисам изменить данные, заключить договоры или обновить количество зарегистрированных жильцов можно дистанционно.

Как работает услуга:

Зарегистрироваться на портале ialma.kz с подтверждением номера телефона. Добавить жильё в личный кабинет, указав лицевой счёт и подтвердив право собственности. Выбрать нужную услугу — изменение данных в квитанции, оформление на имя нового владельца, обновление количества жильцов и др. Подать заявку онлайн, прикрепив необходимые документы. Отслеживать статус заявки в личном кабинете и получать уведомления по SMS.

Портал предоставляет более 60 видов услуг в сферах водоснабжения, отопления и электроснабжения для физических и юридических лиц. Все операции выполняются в несколько кликов и не требуют личного посещения коммунальных организаций.

Внедрение цифровой платформы направлено на упрощение процессов и повышение доступности коммунальных услуг в Алматы.