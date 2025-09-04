Заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования дела, где пострадали более 327 тысяч граждан, а сумма ущерба составила около 70 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

"У нас вот крупное дело было в Алматы, мы уже направили суд в отношении граждан Литвы. Там у нас пострадавших было около 327 тысяч граждан, у которых незаконно были получены около 70 миллиардов тенге. Дело уже окончено, направлено в суд", — сообщил Елемесов.

Ранее сообщалось, что в Алматы раскрыто ещё одно дело о тендерном картеле в строительстве. По версии следствия, в результате махинаций были заключены государственные контракты на сумму около 70 миллиардов тенге.