В Алматы завершено расследование по делу о хищении 70 млрд тенге через микрокредиты
Сегодня, 13:10
115Фото: BAQ.kz
Заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования дела, где пострадали более 327 тысяч граждан, а сумма ущерба составила около 70 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.
"У нас вот крупное дело было в Алматы, мы уже направили суд в отношении граждан Литвы. Там у нас пострадавших было около 327 тысяч граждан, у которых незаконно были получены около 70 миллиардов тенге. Дело уже окончено, направлено в суд", — сообщил Елемесов.
Ранее сообщалось, что в Алматы раскрыто ещё одно дело о тендерном картеле в строительстве. По версии следствия, в результате махинаций были заключены государственные контракты на сумму около 70 миллиардов тенге.
