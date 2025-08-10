В Алматы женщина сорвалась с пятого этажа при мытье окон и чудом выжила
Спасатели ДЧС прибыли на помощь вовремя.
В микрорайоне Алгабас в Алматы сотрудники МЧС провели сложную спасательную операцию, вытащив женщину, оказавшуюся за пределами квартиры на высоте пятого этажа, передает BAQ.KZ. По данным министерства по чрезвычайным ситуациям, при мытье окон жительница оступилась и выскользнула наружу, удерживаясь лишь за раму и кронштейн внешнего блока кондиционера. Ситуацию заметили очевидцы и сообщили о происшествии в службу 112.
Диспетчер, оставаясь на связи со свидетелем, передал женщине просьбу сохранять спокойствие и не делать резких движений.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Развернув автолестницу, спасатель поднялся к пострадавшей и аккуратно снял её с опасной конструкции. Женщину передали медикам — угрозы её жизни нет.
В МЧС напомнили горожанам о необходимости строгого соблюдения техники безопасности при работе на высоте.
